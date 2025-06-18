بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن كواليس زيارته للفنان الكبير عادل إمام في منزله، واصفًا اليوم بأنه من أسعد أيام حياته.





وأشار إلى أن الزعيم كان بصحة جيدة وروحه المعنوية مرتفعة، مؤكداً متابعته الدقيقة للأعمال الفنية والمسرحية.





وأضاف أن إمام أعرب عن سعادته بإعادة إنتاج أفلامه “شمس الزناتي” و”البحث عن فضيحة”، قائلاً له: “ربنا يسعد بيك مصر”.





كما أعلن آل الشيخ عن خطط تطوير قطاعي السينما والتلفزيون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الإنتاج بدعم من الهيئة وموسم الرياض واستوديوهات BIG TIME.





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