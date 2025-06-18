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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لرعاية قادة الغد.. الوطنية للتدريب تُطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة
البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة
​كتب محمد عبد المنعم

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب -اليوم الأربعاء- إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، للقادة الشباب في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا؛ بهدف إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات القيادية والفكر النقدي والقدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة الصغار الذين يحملون وعيًا وطنيًا مبكرًا، ومهارات قيادية حقيقية، قائلةً: "تُعد هذه الفئة العمرية مستقبل مصر، واستثمارنا في تأهيلهم وتوعيتهم في هذه المرحلة هو جزء أصيل من رؤيتنا الوطنية لبناء الإنسان".

وأضافت: "نحرص في الأكاديمية على تقديم تجربة تعليمية وتربوية متكاملة، تُمكّن أبناءنا من التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتعبير عن الذات، ونأمل أن يكون هذا البرنامج نموذجًا رائدًا في المنطقة لرعاية النشء وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل وطنهم".

يعد "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يجمع بين التدريب العملي والمحتوى المعرفي المتخصص، ويتضمن أنشطة تفاعلية، ومحاضرات توعوية، وبرامج زيارات ميدانية وثقافية، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات عامة ونماذج شبابية مُلهمة.

وسيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا بدءًا من اليوم ولمدة 3 أسابيع، عبر منصة الأكاديمية الرسمية، على أن يتم اختيار المشاركين وفق معايير دقيقة تضمن تمثيلاً عادلًا لكل المحافظات والفئات.

🔗 للتسجيل بالبرنامج JPLP :  
‏https://nta.eg/ar-junior-plp.html
 

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات برجاء التواصل على الإيميل التالي:
[email protected]

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة البرنامج الرئاسي

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