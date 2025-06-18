الأول من نوعه.. تفاصيل لقاء آل باتشينو مع بابا الفاتيكان

التقى نجم هوليوود الشهير آل باتشينو، البالغ من العمر 85 عامًا، بـ البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، في لقاء تاريخي يُعد الأول من نوعه بين أحد رموز السينما العالمية وزعيم الكنيسة الكاثوليكية.

وجاء هذا اللقاء خلال تواجد آل باتشينو في إيطاليا لتصوير فيلمه الجديد “Maserati: The Brothers” الذي يشارك فيه إلى جانب نخبة من نجوم العالم مثل أنتوني هوبكنز، أندي جارسيا وجيسيكا ألبا.



ويلعب آل باتشينو دور المستثمر الإيطالي فينتشينزو فاكّارو، الداعم التاريخي لعائلة مازيراتي في بداياتهم الصناعية.



وخلال اللقاء، تبادل الطرفان الحديث حول أهمية الوحدة العائلية، الرحمة، والتعاطف في عالم اليوم. كما أهدى فريق الفيلم لقداسة البابا مجسمًا خاصًا لسيارة مازيراتي، في بادرة رمزية تمثل التواصل بين الفن، الصناعة، والقيم الإنسانية.

المنتج أندريا إيرفولينيو، أحد القائمين على الفيلم، صرّح بأن اللقاء كان فرصة نادرة لدمج الرسائل الروحية مع القوة التعبيرية للسينما، قائلاً: “نحن لا نصنع فيلمًا فقط، بل نروي قصة تجمع بين الطموح، التضحية، والقيم المشتركة التي يمكن أن تلهم البشرية".

هذا اللقاء التاريخي يعكس رغبة جديدة في هوليوود للانخراط في رسائل ذات بُعد إنساني وأخلاقي، في زمن يشهد تحولات سريعة في القيم المجتمعية والإعلامية.