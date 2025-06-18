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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين توجه رسالة شكر للكاثوليكي للسينما بعد تكريمها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
علا محمد

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر الى المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال على تكريمها فى فعاليات "franciscan's got talent".


وكتبت الهام شاهين عبر حسابها علي انستجرام :"شكراً جزيلا للمركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال على تكريمى فى فعاليات
franciscan's got talent ..
و تابعت :"أتمنى لاولادنا الموهوبين من مدارس الفرنسيسكان مستقبل عظيم  .. و أعتز جدا أنى خريجة مدارس الراهبات .. notre dame du perpetual secours  و أن مدرستى سبب حبى للفن ،، يهتمون بالموهوبات   ".

وأضافت :"و كنا نعمل بروفات طول السنه الدراسيه لحفل نهاية العام .. الفن جميل بكل أنواعه .. يرتقى و يسمو بالإنسان  ".


وفي وقت سابق قالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ أون”، :" كان هناك كم كبير من الصواريخ في سماء العراق وأول مرة أشوفها".

وتابعت إلهام شاهين :" إحنا كنا رايحين مؤتمر نسائي تحت رعاية الدولة ورئيس الوزراء العراقي، ، وكان به نساء من كافة الوطن العربي ومن إيطاليا، وكان مؤتمر رائع، وكان يتحدث عن القوى الناعمة وتأثيرها والمخاطر التي تمر بها، سواء الإعلاميات اللاتي يقمن بتغطية الحروب مثل شيرين أبو عاقلة وغيرها من الشهيدات، بالإضافة لدور الفن في مكافحة الإرهاب، وهذا جزء يخصني من خلال عملي في بطلوع الروح، وكيف يؤثر الفن في إزالة الإرهاب من العقول."


وأكملت :"بعد الانتهاء من كلمتي توجهنا لاستكمال عدد من اللقاءات ، وكان آخر يوم المؤتمر، وكان من المفترض أن يكون في نهاية اليوم لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، ولذلك تأجل اللقاء، ولم نعرف السبب، وفي يوم الجمعة تفاجأنا بإغلاق المجال الجوي للعراق وأُغلق المطار."

إلهام شاهين شكر t لميس الحديدي فعاليات تكريم

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