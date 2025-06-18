صلاح الشرنوبي يرثي نجله بكلمات مؤثرة.. تفاصيل

نشر الموسيقار صلاح الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرثي فيه ابنه الذى وفاته المنية منذ أيام قليلة.

وقال صلاح الشرنوبي : حبيبى ونور عينى محمد ابنى الأكبر وسندى اللهم ارحمه واغفر له واحتسبه مع الأبرار في جنات الخلد آمين وانا لله وانا اليه راجعون.

وفاة ابن صلاح الشرنوبي

كان الفنان محمد الشرنوبي، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

ولم تكشف أسرة الموسيقار صلاح الشرنوبي، أي تفاصيل أخرى حول الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد الشرنوبي, عبر فيسبوك: «إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي».

صلاح الشرنوبي يتحدث عن المطربة ذكرى

كان الموسيقار صلاح الشرنوبي حل ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

وكشف صلاح الشرنوبي، كواليس علاقته الفنية والموسيقية مع المطربة ذكرى، قائلا:" شعراء أصدقاء لي تحدثوا معي عن مطربة اسمها ذكرى كي أقابلها ".

وتابع صلاح الشرنوبي :" لما قعدت مع ذكرى غنت لي عدة أغاني لقيت نفسي قمت وخدتها بالحضن ومن ساعتها لا نفارق بعضنا البعض ".

واكمل صلاح الشرنوبي :" ذكرى كانت فنانة كريمة بشكل كبير ومعظم المطربين والملحنين يتواجدون عندها في منزلها ".

وعن نشأته قال صلاح الشرنوبي :" دراسة الهندسة أفدتني بشكل كبير لترتيب أموري في حياتي المهنية والموسيقية خاصة عند تلحين ألبوم كامل ".

وأضاف صلاح الشرنوبي :" أنا بحب عزف الكمان والعود بشكل كبير ، متابعا: "أخواتي بيعزفوا أيضا على العود والكمان ".