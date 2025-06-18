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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أغاني التسعينيات.. حميد وهشام وإيهاب على المسرح الروماني بمارينا

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
أحمد إبراهيم

يستعد الكابو حميد الشاعري لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني في مارينا بالساحل الشمالي، تحت شعار "اختارنا لك" صيف 2025.

ويشارك في الحفل الذي يقام 11 يوليو بمارينا، لافتتاح مهرجان المسرح الروماني، عدد من نجوم التسعينيات أبرزهم، هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، و الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور Talent wm.

جدير بالذكر، أن حميد الشاعري تعاقد مؤخرا مع روتانا على عدة أعمال موسيقية، وطرح أغنيته الجديدة "ده بجد!"، التي حصدت الكثير من المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ومن المنتظر طرح الكليب الذي يقدمه حميد لأول مره بالذكاء الاصطناعي ai.

حميد الشاعري مع شركة روتانا

كان الفنان حميد الشاعري أعلن عودته مجددا للتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك بعد ٢٥ عاما، مشيرا إلى أنهما سيستعيدان رونقهما خلال الفترة المقبلة سويا وأنه يعتبر روتانا هى منزله الأساسي.

وطرح البرومو الدعائي لأول أغنية بينهما وهى بعنوان “ده بجد”، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

أغاني حميد الشاعري 

وفي وقت سابق، نشر حميد الشاعري صورة تجمعه مع صناع أغنيته الجديدة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وعلق: “من شمال الصورة مدير أعمالي طاهر فوزي، الشاعر الجميل تامر حسين، أسامة رشدي رئيس روتانا ايجيبت، الموزع الرائع توما، الملحن العسل مدين، انتظرونا قريبا جدا أغنية (من دخلتك علينا)”.

أغنية "من دخلتك علينا" تميل لطابع الأغاني المبهجة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف خلال هذه المرحلة، حيث يسجل مجموعة من الأغنيات الجديدة، كما انتهى من تسجيل أغنية بأحد الأفلام سيعلن عن تفاصيلها قريبا.

أحدث لقاءات حميد الشاعري 

وفي شهر مارس الماضي، قال الفنان حميد الشاعري، إنه تم إيقافه لفترة من نقابة الموسيقيين وقام بعمل أغانٍ له باسم مختلف، معقبا: “كانت لمدة ثلاث أو أربع سنوات”.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “العربية مصر”: “غيرت اسمي لأني كنت متعاقدا مع شركات، وعملت أغاني كتيرة ومكتبتش إسمي، وكنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم”.

وتابع: “كنت لاعب كرة كويس وكنت أري أني ممكن أكون محترفا، وكنت لا أحب مادة الأحياء وكنت أعشق اللغة العربية.

حميد الشاعري هشام عباس محمد فؤاد وإيهاب توفيق المسرح الروماني

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