سارة عبد الرحمن تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها من أحدث ظهور خلال إجازتها الصيفية، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وظهرت سارة أمام حمام السباحة في الصور وعلقت: "علماء بحثوا ولقوا إن المظهر من أكتر الحاجات اللي بتفرق في نفسية البني آدم وبتخليه يعمل كل حاجة".



وقالت الفنانة سارة عبد الرحمن، في تصريح سابق، إنها تسعى دائمًا لخلق حالة من التوازن بين أعمالها الدرامية والسينمائية طوال الوقت.

وأضافت سارة عبد الرحمن، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه رغم عدم إمكانية أن يختار الفنان الأعمال التى يقدمها دائمًا، إلا أنها تسعى دائمًا لخلق حالة من التوازن بين أعمالها الفنية، خصوصًا الأعمال الدرامية والسينمائية، حتى لا تكرر أدوارها.

وعن النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “لحظة غضب” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي، أعربت سارة عبد الرحمن عن سعادتها بكواليس المسلسل لأنها كانت مميزة للغاية بمشاركة نجوم العمل، ما جعلها تشعر أن العمل خفيف على القلب ولم تشعر بأى ضغط نظرًا لغياب النزاعات بين أبطال العمل جميعًا.