وزير دفاع الاحتلال: دمرنا مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني وسنواصل المساس برموز النظام

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، تدمير مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني، مضيفا أننا سنواصل المساس برموز النظام، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق طمأن مسؤولون إيرانيون المواطنين، اليوم الأربعاء، بعدم وجود أية مشكلات تتعلق بإمدادات الوقود أو المنشآت النووية، رغم هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

ووفقًا لوكالة "إرنا" للأنباء، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، عقب اجتماع حكومي اليوم، إن "إمدادات الوقود تُدار بشكل جيد ومستقر، ولا ينبغي للمواطنين الإيرانيين أن يقلقوا على الإطلاق"، مشدداً على أنه "لا توجد مشكلة في توفير الوقود للشعب الإيراني".

وأضاف الوزير أن هناك احتمالاً لفرض بعض القيود في مناطق معينة لضمان استمرارية الإمدادات على المدى الطويل، لكنه أكد أن الوضع الحالي لا يستدعي القلق.