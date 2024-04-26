أرباح ضخمة بالمليارات .. كم وصل بيزنس المؤثرين على السوشيال ميديا؟

بيزنس الانفلونسرز.. أرباح طائلة حصل عليها المؤثرين والمشاهير على السوشيال ميديا خلال 2023، بحسب دراسة حديثة أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.. فما القصة؟

حجم بيزنس المؤثرين

حجم بيزنس الانفلونسرز (المؤثرين والمشاهير على السوشيال ميديا) في 2023 تخطى الـ 21 مليار دولار، بحسب تصريحات شهاب رشاد، استشاري التسويق، مؤكدا أن المؤثرين استطاعوا تحقيق هذا الدخل الضخم من الشركات مقابل الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.

وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رشاد أن التوجه للمؤثرين اصبح اتجاه هام في الترويج او الدعاية للشركات، وفي بعض الأحيان يعد وسيلة منخفضة التكلفة بالمقارنة بوسائل إعلانية أخرى، وهذا بالطبع اذا اتحقق من خلاله مردود سريع على المبيعات.

وبحسب دراسة "ستاتيستا" المتخصصة في الأبحاث العالمية، يأتي المؤثرون في المرتبة الثالثة من حيث ثقة المستهلك، بمعنى أن المستهلك او العميل يثق بالدرجة الأولى في الأهل والأصدقاء، ثم بدرجة أقل في مراجعات وتقييمات العملاء الآخرين، ويليها في الترتيب الثقة في آراء وتوجيهات الانفلونسرز.

كيف تربح من السوشيال ميديا؟

واصل شهاب رشاد، حديثه، قائلا إن هذا الرقم الكبير من الإيرادات التي يحققها المؤثرين جعل الأمر يداعب خيال العديد من الأشخاص لدخول هذا المجال، ويرى الكثيرون أن هذا المجال يستفيد بإمتيازات وهدايا من الشركات، ولا يحتاج سوى تكلفة بسيطة من كاميرا أو ربما هاتف ذكي قد يكون كافياً للبدء.

أدى هذا الأمر إلى ظهور ممارسات خاطئة من الراغبين في الشهرة السريعة، البعض يعتمد على شراء متابعين أو عمل تفاعلات وعدد مشاهدات غير حقيقية، وهذه ممارسات موجودة بالفعل.

موديلز الذكاء الاصطناعي

ومن المفارقات المهمة اللي حدثت مؤخرا، ونظراً لزيادة سطوة وشهرة الانفلونسرز وتحكم بعضهم ومبالغة بعضهم في المقابل المادي، أكد شهاب رشاد، أن أحد وكالات الدعاية والإعلان قامت بإبتكار شخصية افتراضية لمؤثرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ابتكروا موديلز غير حقيقيين ولكنهم يقوموا بكل أدوار الانفلونسر.

على سبيل المثال تم ابتكار شخصية افتراضية لموديل بنت من فنلندا ولديها أكثر من 135 ألف متابع على إسنتجرام، وبدون تكلفة على وكالة الدعاية التي ابتكرت هذه الشخصية وتمكنت من خلالها تحقيق أرباح شهرية حوالي 9 آلاف يورو.