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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تصدرها السوشيال ميديا.. اعرف حقيقة فوائد بذور الشيا

صدى البلد

انتشر استخدام بذور الشيا بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد ظهور عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الذين يتحدثون عن فوائدها.

عرض عدد كبير من البلوجر فوائد بذور الشيا لعلاج المشاكل النسائية الخاصة بالبشرة والشعر والهرمونات وحتى الطاقة والحيوية.

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مما دفع عدد كبير من النساء لمعرفة حقيقة فوائد بذور الشيا

وذكر موقع كلية الطب جامعة هارفارد أهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول بذور الشيا باستمرار، وهي:

خفض ضغط الدم
خفض مستويات الكولسترول
دعم صحة الجهاز الهضمي
المساعدة في إدارة الوزن
تقليل الالتهاب
المساعدة في السيطرة على مرض السكري
الحماية من الأمراض المزمنة
تحسين القلق والاكتئاب .
عندما يتم تناول بذور الشيا، فإنها تشكل مادة تشبه الهلام في المعدة والتي يمكن أن تزيد من شعورك بالامتلاء
 

بذور الشيا الأمراض المزمنة السوشيال ميديا خفض ضغط الدم مرض السكر سوشيال ميديا جهاز الهضمي

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