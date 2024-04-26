حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

ميزة جديدة أعلنت شركة جوجل خلال الاجتماعات ومكالمات الفيديو التابعة لها “ميت” Meet وتتيح تلك الخدمة للمستخدمين القيام بالتبديل بين الأجهزة المختلفة وذلك أثناء المكالمات ودون انقطاع.

ووفقا لموقع cnet تتيح تلك الميزة والتي تطلق عليها جوجل اسم التبديل هنا Switch Here القيام بنقل المكالمات التي يجريها المستخدمون من الحاسوب إلى الهاتف الذكي أو العكس، مما يعني أنه يمكن القيام بتبديل الأجهزة وذلك أثناء الجلوس على المكتب أو عند الحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر ما أثناء القيام بالمكالمة وذلك دون انقطاعها أو الخروج منها.

على الجانب الآخر هناك أيضًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القيام بالانضمام إلى المكالمة من مكانين مختلفين وذلك من خلال جهازين مختلفين،عبر الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي.

وتعمل ميزة Switch Hereعلى نحو سهل للغاية، وكل ما على المستخدمين القيام به هو فتح رابط الاجتماع نفسه على الجهاز المُراد الانتقال إليه والقيام بنقر على الزر الأزرق “التبديل هنا Switch Here” الذي يحل محل زر الانضمام Join، وفي حال الحاجة إلى إجراء المكالمة من جهازين، فيكون على المستخدم الضغط على “خيارات الانضمام الأخرى”، ثم اختيار “الانضمام هنا أيضًا”