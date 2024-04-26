ماذا يفعل حمو بيكا في كواليس فيلم عصابة المكس؟

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره صورة من كواليس تصوير فيلم عصابة المكس لـ أحمد فهمي وروبي.



وعلق حمو بيكا، على الصورة التى نشرها على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام: حد فاهم حاجة؟.



ومن الواضح أن حمو بيكا سوف يشارك كضيف شرف فى فيلم عصابة المكس ويقوم بغناء أغنية ضمن أحداثه إلا أنه لم يعلن مشاركته بشكل رسمي حتى الآن.









أخر أعمال حمو بيكا

وطرح بيكا مؤخرا أغنية جديد ضمن احتفالات عيد الفطر بعنوان أنا عظمة فى البلد بمشاركة حسن شاكوش وعمر كمال وتسببت الأغنية فى جدل على السوشيال ميديا بسبب ظهور كل منهم بسيارته الفاخرة والتى يتخطى سعرها 7 مليون جنيه.





حمو بيكا

وعلق حمو بيكا على حلقته مع رامز جلال، في برنامج رامز جاب من الآخر .

وكتب بيكا عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أنا واخواتي بعد ما فرجنا علينا الناس كلها".