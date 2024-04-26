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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين لوزير الخارجية الأمريكي : يجب على البلدين الالتزام بكلمتهما

صدى البلد

قال الرئيس الصيني  شي جين بينج لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، يجب على بكين والولايات المتحدة الالتزام بكلمتهما بدلاً من قول شيء وفعل آخر.

وأكد الرئيس الصيني لبلينكن، على ضرورة بحث البلدين عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات بدلاً من المنافسة الشرسة.

وقال لرئيس الصيني لبلينكن، أنه لا تزال هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل وما زال هناك مجال لمزيد من الجهود. 

وأضاف الرئيس الصيني لبلينكن، أنه يأمل أن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر إيجابية بشأن التنمية في الصين. 

ولفت الرئيس الصيني لبلينكن، إلى أنه يجب أن يكون البلدان شريكين وليس متنافسين، مضيفاً أنه يجب على الجانبين الالتزام بكلمتهما بدلاً من قول شيء وفعل آخر 

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