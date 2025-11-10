قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وغرامات تصل لـ 20 ألف جنيه
إقبال كثيف بلجان الشيخ زايد في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة فتح اللجان بانتخابات مجلس النواب
محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح جميع اللجان في أول أيام انتخابات مجلس النواب
روسيا تختبر مسيّرة قادرة على تدمير خمس طائرات في مهمة واحدة
مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة في مصر قريبا | تفاصيل
انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة
توك شو

اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية بالبحيرة

الانتخابات
الانتخابات
البهى عمرو

 أكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة  البحيرة، إن لديه 773 لجة فرعية و 9 لجان عامة، وأنه في الساعات الأولى هناك اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية، وهناك تسهيلات تتم في جميع اللجان.

وأوضح أنه يتم تسهيل عمليات التصويت على المواطنين، وأنه يتم حل أي شئ يعوق العملية الانتخابية.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية ستُفتح تباعًا خلال الساعة القادمة في 14 محافظة، بإجمالي 56 لجنة، وسط متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح  أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة لمواجهة أي كثافات تصويتية، خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا، لضمان انسيابية التصويت في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة وفرت جميع التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر توفير كراسي متحركة داخل اللجان، ولوحات إرشادية بلغة الإشارة، وكتيبات "برايل" للمكفوفين.

البحيرة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

