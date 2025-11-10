اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية بالبحيرة

أكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة البحيرة، إن لديه 773 لجة فرعية و 9 لجان عامة، وأنه في الساعات الأولى هناك اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية، وهناك تسهيلات تتم في جميع اللجان.

وأوضح أنه يتم تسهيل عمليات التصويت على المواطنين، وأنه يتم حل أي شئ يعوق العملية الانتخابية.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية ستُفتح تباعًا خلال الساعة القادمة في 14 محافظة، بإجمالي 56 لجنة، وسط متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة لمواجهة أي كثافات تصويتية، خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا، لضمان انسيابية التصويت في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة وفرت جميع التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر توفير كراسي متحركة داخل اللجان، ولوحات إرشادية بلغة الإشارة، وكتيبات "برايل" للمكفوفين.