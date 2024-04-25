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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

صدى البلد

احتفل "تيك توكر" جزائري ببلوغه 1 مليون متابع بطريقة غريبة، حيث قام برسمة لعدد متابعيه بالوقود في الشارع، قبل أن يشعل فيها النار، ما أدى إلى اعتقاله بتهمة تخريب أملاك عمومية.

شاهد الفيديو:

 

"التيك توكر" المعروف باسم "رؤوف لايف"، ينشر على صفحته فيديوهات ساخرة، وأغاني ومقالب للمتابعين وغير ذلك، وهو المحتوى الذي لقي انتقادات كثيرة من طرف المتابعين على اعتبار أنه "غير مفيد".

غير أن "رؤوف لايف"، وببلوغ صفحته على "التيك توك" المليون متابع، قام باحتفال غريب، وهو رسم 1 مليون بالوقود على الأرض، وإشعال النار فيه، وكان ذلك في طريق عام، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن استنكروا تخريبه لأملاك عمومية، فضلا عن ركنه سيارته وسط الشارع مخالفا بذلك قانون المرور.

ولم يتوقف الأمر عند انتقاده، حيث تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، نظرا لكون الطريق ملكا عموميا لا يحق له التصرف فيه وتعريضه للتخريب، خاصة أن الطريق الذي صور فيه مقطع الفيديو، يقع في الجزائر العاصمة ولا ينقطع على مستواه حركة المرور.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توكر"، حيث علق أحدهم قائلا: "المشكلة أن هذا التصرف سينتشر على نطاق واسع، وسيقتدي به الأطفال والمراهقون، وهو وغيره من المؤثرين سيُنشئون بهذه السلوكات التي ينشرونها جيلا متمردا"، وذكر آخر: "يجب أن يتلقن هؤلاء المؤثرون دروسا في القانون والأخلاق أو يُمنعوا إطلاقا من فتح صفحات أو تحرير مناشير".

شاهد الفيديو:

 

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