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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السعودية تمنع 4 فئات من دخول العاصمة المقدسة.. وهذه أسعار الحج السياحي

الحج
الحج

أعلن الأمن العام السعودى اليوم بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التى تقتضى حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من أمس السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمنى المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الحج

فئات ممنوعة من دخول مكة

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل فى المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

أسعار برامج الحج السياحى

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تم تخصيص 23 ألف تأشيرة حج للسفر عبر شركات السياحي، تم تقسيمها إلى 4 آلاف تأشيرة للسياحى خمس نجوم بواقع 17% تقريبا من عدد التأشيرات، و13 ألف تأشيرة لبرامج السياحي الاقتصادي (طيران) بنسبة 57% من عدد التأشيرات، و6 آلاف تأشيرة للسياحى البرى بواقع 26% من عدد التأشيرات.

وعن الأسعار التى نصت عليها الضوابط والتى تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات تنفيذ أسعار تقل عنها فجاءت كالآتي:

سياحي خمس نجوم:

صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر  بسعر 390 ألف جنيه.

الحج


سياحى اقتصادي طيران:

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

اقتصادى تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري:

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

تلك الفئات ممنوعة من دخول مكة أسعار برامج الحج السياحي سياحي خمس نجوم سياحي بري

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