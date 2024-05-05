خبير سياحي: مصر تبذل جهودا مكثفة لتحقيق الاستدامة البيئية بشرم الشيخ

أكد الخبير السياحي محمد كارم، إن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة من أجل تحقيق التوافق البيئي والاستدامة لمدينة شرم الشيخ، .

وأوضح أن إشادة رئيس الوزراء بمشروع واحة تجلي بشرم الشيخ مهمة جدا، وافتتاح عدد من المشاريع يساعد في الجذب السياحي، وتنوع الأنماط السياحية الجديدة التي تضاف على الأجندة السياحية.

وأضاف «كارم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم النباتات التي برزت في جولة رئيس الوزراء أمس في شرم الشيخ، هي نبات اللافندر والنعناع والورد الطبيعي، موضحا أن كل مراحلها من الزراعة لاستخراج الزيوت العطرية كانت موجودة أمس أمام رئيس الوزراء.



وأكد الخبير السياحي أن استخراج الزيوت العطرية أمام السائح يساعده على أن يدرك أهمية زراعة هذه النباتات والعطور التي تصدر منها، موضحا أن مصر كانت مشهورة بالعطور النباتية على مدار التاريخ، وكانت معروفة بإنتاج العطور واستخدامها.