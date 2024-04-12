خبير سياحي: إقبال كبير على شرم الشيخ وراس سدر ودهب.. ونسبة الإشغالات 100%|شاهد

في عطلة عبد الفطر

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالاً سياحياً كبيراُ من المصريين والعرب لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك في فنادق ومنتجعات شرم الشيخ ودهب وراس سدر حيث تدفقت أعداد كبيرة من السياح على مدينة دهب ووصلت بها الاشغالات لـ 100% وشهدت أجواء رائعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك .

وقال علي عايش الخبير السياحي إن مدينة دهب شهدت اقبالا كبيرا من السياح المصريين والعرب القادمين من ميناء العقبة خاصة الأردنيين، مشيرا إلي ان دهب دائما في الأعياد تجذب السياح كمدينة صغيرة رائعة الجمال المناظر الخلابة والتي مازالت تحتاج إلي خدمات أكثر .

وأضاف احمد العسكري، صاحب مكتب رحلات سياحية أن السياح يقبلون علي رحلات الغطس والرحلات البحرية البلوهول ووادي جني وسهرة جبل الطويلات و الكوبري المعلق مشيرا إلي إن الإقبال علي دهب في عطلة عيد الفطر كبير ولم تشهده من قبل .

وفي مدينة راس سدر تدفقت الحافلات السياحية علي فنادق ومنتجعات راس سدر واستمتع السياح بالشواطئ الرملية وممارسة رياضة المراكب الشراعية والتنزه ليلا علي ممشي ٣٠٦ السياحي والاستماع بطقس دهب الرائع .

بينما شهدت مدينة شرم الشيخ اشغالات سياحية كبيرة في معظم الفنادق والمنتجعات الذين استمتعوا برحلات الغطس والرحلات البحرية وزيارة معالم شرم الشيخ السياحية التي ابرزها خليج نعمة ومنطقة سوهو سكوير منطقة السوق القديم وساحة مسجد الصحابة بالإضافة لزيارة محميتي راس محمد و نبق .

وفي طور سيناء خرج المواطنين للاستمتاع بمياه العيون الكبريتية بواحة حمام موسي والاستحمام في شواطئ الكيلاني وراس راية والخروج ليلا علي ممشي اهل مصر وكورنيش طور سيناء والسهر علي متنزه ٣٠٦ .

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