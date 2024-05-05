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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

في عصرنا الحالي، تعتبر السيارات الكهربائية خيارًا شائعًا للعديد من الأشخاص الذين يسعون إلى تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة. 

ومع ذلك، فإن الحصول على أقصى استفادة من هذه السيارات يتطلب فهمًا جيدًا لكيفية قيادتها بكفاءة. 

في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض النصائح الهامة التي يمكن أن تساعدك في توفير الطاقة أثناء قيادة السيارة الكهربائية.

 

1. اختر الوضع الصحيح للقيادة:

معظم السيارات الكهربائية تأتي مع مجموعة من "أوضاع القيادة"، وهي إعدادات مختلفة تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة. 

يمكن أن يكون هناك وضع "Eco" والذي يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير عن طريق ضبط إعدادات السيارة بما يتناسب مع هذا الهدف. 

كما يمكن أن يحد الوضع الصحيح من مدى السرعة التي يمكنك بها التسارع، ويقوم بإيقاف تشغيل الوظائف التي تستهلك الكثير من البطارية مثل إعدادات التدفئة.

 

2. تعلم التوقع:

هذه النصيحة تنطبق على كل أنواع السيارات، ولكنها أكثر أهمية لقيادة السيارات الكهربائية، يتعلق الأمر بفهم كيفية قراءة الطريق أمامك لتوفير الطاقة. 

على سبيل المثال، تجنب زيادة السرعة بشكل مفرط عندما تقترب من طابور من السيارات عند تقاطع الطرق، حيث يمكن أن يؤدي الوصول إلى المكابح بشدة إلى زيادة استهلاك الطاقة وبالتالي إلى استنفاد البطارية بسرعة أكبر. 

بدلاً من ذلك، حاول التوقف مبكرًا واستخدام الكبح المتجدد لتبطئ السيارة بلطف، وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد في توفير الطاقة وتمديد مدى البطارية.

قيادة السيارة الكهربائية يمكن أن تكون تجربة ممتعة واقتصادية إذا ما تم اتباع بعض النصائح البسيطة لتوفير الطاقة. باختيار الوضع الصحيح للقيادة وتعلم كيفية التوقع والتصرف بحذر، يمكنك الحفاظ على البطارية وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة.

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