عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

داليا البحيرى
داليا البحيرى

نشرت الفنانة داليا البحيري مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحتفل فيه مع اسرتها بشم النسيم على أنغام أغنية الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسنى.

وظهرت داليا البحيرى في الفيديو  وهى تتراقص على انغام أغنية الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني ويسيطر حالة من البهجة.

وقد نشرت الفنانة داليا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها برفقة جدتها وحيوانها الأليف تهنئها بمناسبة عيد الأم.

وكتبت داليا: كل سنة وانتي طيبة يا أجمل أم وأحلي تيتة في الدنيا ربنا يخليكي لينا ويبارك في صحتك وعمرك وتفضلي فوق راسنا وتعمليلنا أحلي وأطعم وألذ أكل في الكوكب ..بحبك يا امي.

يذكر أن داليا البحيري شاركت في مسلسل "بدون مقابل"  وكان من المقترح عرضه خلال السباق الرمضاني 2024 ولكن تم تأجيله ويضم عددًا كبيرًا من النجوم علي رأسهم هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبد الحليل وخالد سليم ونسرين طافش ومن إخراج جمال عبد الحميد .

الفنانة داليا البحيري داليا البحيري سعاد حسني شم النسيم اعمال داليا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الترجي التونسي يتلقى ضربتين موجعتين قبل لقاء الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

تامر حسني يدعم شابا ويرتدي تي شيرت من صنعه خلال حفله بالعين السخنة

اليوم.. أحمد سعد يُحيي آخر جولاته الغنائية في أمريكا.. تفاصيل

أنغام تحيي حفلا في دبي اليوم

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

أخبار الفن.. آيتن عامر تفاجئ تامر حسني.. زغاريد في حفل شيرين

في ذكراه.. محمد عبدالوهاب أخفى خبر زواجه واختلف مع عبدالمطلب بسبب سفرية باريس

عرضه بالسينمات 22 مايو.. طرح البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك

عزائي لأسرته الكريمة.. تركي آل الشيخ ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن

ترشيحاتنا

استثمارات جديدة في مصر .. السفير البريطاني : مشكلة تحويل الأرباح للشركات البريطانية انتهت

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم..أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين طبقا للقانون

اللجنة الأولمبية تبحث مع وزير الشباب والرياضة آخر استعدادات المشاركة بأولمبياد باريس 2024

بعد الأزمة مع كلوب.. موقف محمد صلاح من المشاركة أمام توتنهام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ