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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم، بعد تذبذب سعر الأوقية عالميا إذ سجلت 2,417.79 دولار ثم عاودت الهبوط أمس إلى 2,372.91 ثم ارتفعت مجددا اليوم إلى نحو 2,392.39 دولارا في بورصة نيويورك.

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وعلى خطى حركة السوق العالمية صعدت الأسعار الساعات الماضية مع صعود الأوقية لأعلى سعر ثم هبطت مجددا ، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء والأكثر شيوعا في سوق الصاغة، نحو 3245 جنيها للبيع ، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 18 ليسجل نحو 2800 جنيه.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18، هبوطا ليصل اليوم عند 2798 جنيها، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويعتبر الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار.

وهبط الجنيه الذهب/ والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 26120 جنيها بعد 26400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

 

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