الزمالك يرصد مكافآت للاعبين في مباراة نهضة بركان

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحفيز إدارة الزمالك للاعبين بشأن مباراة الإياب أمام نهضة بركان.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يرصد مكافآت تاريخية للاعبين في مباراة الإياب أمام نهضة بركان".





وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولةالحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بسبب إرهاق اللاعب، ومن أجل تجهيزه بشكل أفضل لمباراة نهضة بركان المغربي في ذهابنهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 12 مايو الجاري في المغرب.