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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ولادة بدون حمل.. قصة لافتة أثارت الجدل في المنوفية وعلى السوشيال ميديا

صورة اللافته التي
صورة اللافته التي أثارت انتباه المواطنين

ولادة بدون حمل .. هكذا انتشرت إحدى لافتات الدعاية علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية وأثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة بانتشار صورة اللافته “ ولادة بدون حمل ” لأحد أطباء النساء والتوليد بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، وأثارت موجة من السخرية والانتقاد والاشادة بالتسويق وأراء مختلفة حول اللافتة.

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“ ولادة سهلة بدون حمل صعب” هكذا كانت حقيقة اللافتة والتي جاءت فيها بعض الكلمات بخط صغير لتثير انتباه المارة ليس فقط في مدينة بركة السبع فقط ولكن علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث تظهر اللافتة واضحة في المرور.

وقال شريف حلاوة، صاحب فكرة اللافتة، أنه يعمل في مجال التسويق والدعاية منذ عام 2005 واللافته ليست الأولي التي تثير انتباه المواطنين فقد سبق بعمل لافتات لأطباء أسنان أثارت انتباه الكثيرين.

وأضاف أن اللافتة منذ 5 أشهر ولكنها أثارت الضجة بعد انتشارها علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام أحد المواطنين بتصويرها ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي فاثارت ضجة كبيرة بين الانتقاد والاشادة.

وتابع، أن الطبيب وافق علي الفكرة بعد طرحها عليه لتكون مختلفة عن كافة الاعلانات السابقة وتلقي العديد من الاتصالات حيث ظن البعض أنها طريقة جديدة كاطفال الانابيب والحقن المجهري.

 

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ولادة بدون حمل.. قصة لافتة أثارت الجدل في المنوفية وعلى السوشيال ميديا


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