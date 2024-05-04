رضيعة في المنوفية يصيبها «ضمور العضلات الشوكي» وأسرتها تستغيث لعلاجها

آية طفلة رضيعة لم تبلغ عامها الأول، من أبناء قرية كفر جنزور في محافظة المنوفية إصابها مرض ضمور العضلات الشوكي بعد ولادتها بـ٤٠ يوما.

آية إسلام السعدني رضيعة تبلغ من العمر ٤ أشهر لتسجل أصغر مرضى ضمور العضلات الشوكي من الدرجة الأولي.

وقالت والدة الطفلة، أنه بعد والدتها فوجئت الأسرة بعدم تحريك الطفله يدها أو قدمها وذهبوا بها الي طبيب عظام الذي طالبهم بعدة فحوص، ومنه الي طبيب المخ والأعصاب الذي أكد أن طفلتهم مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، بعد إجراء رسم عضلات لها، وبعد التأكد من عدة اطباء أكدوا إصابتها بمرض ضمور العضلات من الدرجة الأولي.

وأكدت ، أن الأطباء أكدوا أن الطفلة في حاجة إلي حقنة ضمور العضلات قبل وصول سن ٦ أشهر، ولكن ثمن الحقنة تصل الي ٢ مليون دولار، وطلبت الطبيبة منهم انتظار دخول مبادرة علاج ضمور العضلات التي تطلقها الدولة المصرية في محاولة القضاء علي المرض في مصر، لكن الأمر سيأخذ وقت طويل في تجهيز الأوراق.

وناشدت أسرة الطفلة آية إسلام، مؤسسات الدولة المصرية والقيادة الحكيمة في توفير علاج (حقنة ضمور العضلات) لنجلتها في الوقت المطلوب حتي تعيش حياتها بشكل طبيعي مرة أخري، وتعود البسمة التي غابت منذ معرفة المرض الي الأسرة مرة أخري.