إحالة 37 من المتغيبين بمستشفيات الرمد والحميات في المنوفية للتحقيق

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة ، تزامناً مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

ورافق المحافظ خلال الجولة نائبه محمد موسي ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وهناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات، والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي و الكبد بشبين الكوم .



تفقد محافظ المنوفية العيادات الخارجية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى رمد شبين الكوم ، وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال والرسوم المحصلة للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

وأثناء المرور تلاحظ وجود زحام شديد على العيادات الخارجية وعلى الفور أمر المحافظ بزيادة عدد العيادات الخارجية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ.

كما تفقد محافظ المنوفية مجمع الصيدليات واستمع من مدير المستشفى لشرح واف عن آلية العمل وقوة الاطقم الطبية وحجم تردد الحالات ، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعماً لهم .

وأحال المحافظ 23من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى مسبق وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

كما تفقد محافظ المنوفية غرف الطوارىء والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد، وحرص على زيارة الأسر الفلسطينية المصابة للاطمئنان عليهم.

ووجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية مؤكداً على دعمه الكامل لهم.

كما أحال محافظ المنوفية 14 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

وتابع محافظ المنوفية إنتظام المنظومة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، حيث تفقد غرف العناية المركزة والعمليات واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية.

وفي لفتة طيبة أمر محافظ المنوفية بتخصيص كشك بقرية أم خنان بنطاق مركز ومدينة قويسنا لمريض أجرى عملية تثبيت فقرات كمصدر ثابت له ولأسرته بناء على طلبه .

وشدد المحافظ على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال فترة الاجازات والاعياد مع حالات الطوارىء والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواريء لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

من جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن هناك لجان ميدانية مستمرة للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فضلاً عن إلغاء الراحات والأجازات خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول العاجلة حيالها.