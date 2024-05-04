محافظ المنوفية يهنئ نيافة الأنبا بنيامين والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ، رافقه نائبه محمد موسي والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، هناء عقيل رئيس حي غرب شبين الكوم، و مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.



ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره .

واشار أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .