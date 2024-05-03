“انتى غالية”.. ملتقى للتوعية بأنشطة المجلس القومى للمرأة بإعلام المنوفية

أطلقت كلية الإعلام جامعة المنوفية ملتقى" انتى غالية" والذي نظمه طلاب المستوى الرابع في إطار مشروع تخرج بعنوان " بوصلة أمان " بقسم الاتصال التسويقي.

شهد إطلاق الملتقي الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام، تحت اشراف الدكتور السيد السعيد رئيس القسم وتنفيذ الدكتورة نهى سليمان المدرس بالقسم و غادة خليل ونهال نوفل المدرسين المساعدين بالقسم.

وقالت الدكتورة نهى سليمان، أن الهدف من المبادرة هو التوعية بأهم جهود المجلس القومي للمرأة في تحسين وضع المرأة المصرية في المجتمع ومساعدتها على الوصول لحقوقها وتحقيق كيانها وإيجاد مصدر دخل، بالإضافة إلى توفير الحماية لها من خلال عدة محاور منها محور الحماية الذى يضم ( مناهضة العنف والقضاء على ختان الإناث و التوعية ضد الجرائم الالكترونية ومواجهة التحرش والزواج المبكر واضراره والصحة الانجابية للمرأة)

والمحور الاجتماعي ( دراسة مشكلات المرأة الريفية واقتراح حلول لها ، توعية المتزوجين حديثا ، دعم جهود محو الامية وغيرها...) والمحور الاقتصادي والذى يشمل عدة برامج أطلقها المجلس القومي للتمكين الاقتصادي للمرأة مثل (قدها وقدود لصاحبات الحرف ، التعليم الفنى ، منح المرأة المعيلة قروضا لإقامة مشروعاتهم الصغيرة ،مشروع نساء مصريات قائدات المستقبل) والمحور التشريعي والذى يضم (المشاركة في تعديل قانون العمل وما يضمنه من حقوق عديدة للمرأة ، قانون رفع سن الحضانة ، وقانون إنشاء محاكم الاسرة كمحاكم متخصصة ).

وأكدت الدكتورة ندية القاضي، علي أهمية مشاركة طلاب كلية الإعلام في مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تناقش قضايا تنمية المجتمع لأهمية الإعلام للتوعية بالقضايا والأحداث التي تجري من حولنا محليا وإقليميا وعالميا.

أشارت عميد الإعلام، إلي أهمية الإعلام الموجه للمرأة الذى يلعب دوراً هاماً في إحداث تغيير ايجابي بالمجتمع ويساعد علي إعادة بناء منظومة القيم لدينا وإعادة صياغة الأولويات في مناحي الحياة لدى الأفراد والمجتمعات.