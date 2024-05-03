بداية.. مشروع تخرج لطلاب إعلام المنوفية للتوعية بأهمية تنمية المشروعات الصغيرة

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة المنوفية قسم الاتصال التسويقي شعبة العلاقات العامة حملة " بداية " للتوعية بأهمية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج للأجهزة الداعمة لها وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

تهدف الحملة، إلي توعية الجمهور بأهمية المشروعات الصغيره ، زيادة الوعى بثقافة ريادة الأعمال ، تسليط الضوء على بعض المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيره وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشرف علي المشروع كل من الدكتورة أمنية الديب والدكتورة إسلام صبحي والدكتورة غادة خليل.



وجاءت اسماء الطلاب المشاركين في المشروع كلا من : مصطفى عبد الصمد عيد ، أحمد نبيل حسون ،نادية محمد عبد السلام ،نيره عادل عبد المطلب ،ميرنا أحمد عبد الحميد ،إسراء وجدي حامد ،تسنيم خالد مرسي ،حنان عصام إبراهيم ، الشيماء جودة عطية، سمر محمد عبد الوهاب، إيمان رفعت خطاب ،أسماء مصطفى محمد ،نيرة صلاح السيد ،أسماء محمد أبو الحسن.