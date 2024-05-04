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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق مخزن خردة في المنوفية دون إصابات

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق مخزن خردة في عزبة النجار التابعة لمركز اشمون دون إصابات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز أشمون بنشوب حريق بمخزن خردة بعزبة النجار.

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وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق التهم مخزن الخردة مقام علي مساحة ٥٠٠ متر ملك “ر.ا” ويحتوي علي بعض الخردة حيث أتت النيران علي محتويات المخزن.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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