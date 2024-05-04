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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نَزِّله وداس عليه| أهالي ضحية أتوبيس الحضانة في المنوفية يطالبون بحقه

الطفل احمد ضحية دهس
الطفل احمد ضحية دهس اتوبيس الحضانة

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة السادات في محافظة المنوفية عقب وفاة الطفل احمد هيثم عبداللطيف صاحب الـ٣ سنوات أثناء عودته من الحضانة؛ حيث دهسه أتوبيس الحضانة أثناء عودته إلى الخلف.

وقالت والدة الطفلة أحمد، إن نجلها الصغير صاحب الـ٣ سنوات التحق بالحضانة منذ شهر سبتمبر الماضي وأثناء عودته منها فوجئت بمشرفة الباص تخبرها بنزول أحمد من الاتوبيس وبعد دقائق أخبرتها أن نجلها تعرض لحادث وتم نقله إلى المستشفي.

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وأكدت الأم، أنهم أخبروها بأن نجلها كان نائما وبعد نزوله وقف وراء الاتوبيس وأثناء عودة الاتوبيس للخلف دهسه سائق الاتوبيس.

وروت الأم بدموعها، قائلة إنهم لم يخبروها بأن نجلها كان نائما وكان عليهم الانتظار ومتابعة دخوله الي العمارة حيث أنها مسئوليتهم اليومية.

واضاف الاب، أنه اتهم الحضانة والسائق ومشرفة الاتوبيس بالتسبب في وفاة نجله الصغير، قائلا “ احنا مؤمنين انه قضاء الله وقدره ولكن احنا مش هنسيب حق ابننا علشان الاطفال اللي بعد كده اللي بتروح الحضانات ”.

وأشار الأب إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن سبب وفاة ابنه هو كسر بالجمجمة وكسر في الضلوع، حيث أن الاتوبيس نزله ودهسه والطفل لا حول له ولا قوة.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بوفاة طفل أثناء عودته من الحضانة.

بالانتقال تبين أنه أثناء عودة الاتوبيس بعد نزول الطفل دهسه من الخلف أثناء وقوف الطفل مما ادي الي وفاته متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تقرير الطب الشرعي شرطة السادات محافظة المنوفية مركز شرطه السادات مدينة السادات وفاة طفل

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