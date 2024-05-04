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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلسكوب 60 .. مشروع تخرج قسم الصحافة في إعلام المنوفية

طلاب كلية الإعلام
طلاب كلية الإعلام جامعة المنوفية

أطلق طلاب قسم الصحافة الإلكترونية بكلية الإعلام جامعة المنوفية موقعًا إلكترونيًا تحت عنوان "تلسكوب 60" والذي يأتي ضمن مشاريع التخرج للعام الدراسي الحالي 2024.

يحمل "تلسكوب 60" في معناه الدقة والمصداقية في عرض الأخبار والتقارير وغيرها من مختلف الفنون الصحفية، إضافةً إلى كونهِ موقع إخباري يركز على الآنية والسرعة على مدار الثانية.

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وقالت الدكتورة هويدا عزوز رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة المنوفية إن طلاب مشروع تخرج قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية أبهرونا بأعمالهم واختياراتهم للموضوعات المتميزة  والحورات المختلفة، موجهة الشكر علي الجهد المبذول من الطلاب وأستاذ المادة والهيئة المعاونة في إخراج مشروع بهذا الشكل المتميز. 

واكدت، أنها تتطلع أن يكون طلاب قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية قادرون على إثبات  مكانتهم وقدراتهم في سوق العمل كأحد منابع الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر.

وقالت الدكتورة هبة المنوفي مدرس الصحافة في كلية الإعلام جامعة المنوفية والمشرف على المشروع، إن مشروع تلسكوب 60 مشروع متميز نبعت فكرته من طلاب وطالبات الفرقة الرابعة، في كلية الاعلام بقسم الصحافة الالكترونية، ولاحظتُ الذكاء والاحترافية في اختيار اسم الموقع حيث المتابعة الآنية والمستمرة لحظة بلحظة لكل ماهو جديد، وعمل التغطيات والقوالب الصحفية المتنوعة لكافة الأحداث والقضايا والموضوعات الشيقة علي كافة انواعها.

وأشارت إلي أن قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية شبابٌ واعد وقادر على تقديم كل ماهو متميز في مجال عملهم ومتابعتهم ومسايراتهم لكافة التطورات والتقنيات التكنولوجية في مجال الصحافة الإلكترونية والمطبوعة.

أكدت الطالبة نورهان غنيم، أن تلسكوب 60 هو موقع إلكتروني لعلاج أو التركيز على الموضوعات المهمشة بدقة و عمق من جميع الزوايا، ملتزمين بالآنية و التحديث المستمر تحت شعار "تحليل عميق، تغطية شاملة.

وتابعت أن تلسكوب 60 يركز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة الموضوعات والتقارير، وخاصةً التركيز على الموضوعات المهمشة الغير معروفة، بالإضافة إلى الإستعانة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي منها synthesia لإستخدام المذيعين الافتراضين في الترويج للموقع.

وفي نفس السياق قالت أميرة شريف إحدي المشاركات بالمشروع أن تلسكوب 60 مكون من أقسام مختلفة وتم إطلاق أسماء عليها؛ لكي تناسب الهدف العام للموقع فمن ضمن تلك الأسماء "عدسة" وهو القسم المتخصص في التركيز على قضايا الفن والسياحة والثقافة و"مرصد" للتركيز على القضايا الاقتصادية، و"أون سبوت" للتركيز على المواضيع الإجتماعية والدينية.

كما أشارت الطالبة منة الله صلاح إلي وجود قسم رياضي أُطلق عليه اسم "درون" يتناول جميع الفنون الصحفية، مُسلطين الضوء على جميع الرياضات المُهمشة، وتغطية واسعة لكل ما هو مُثير في عالم الرياضة، ومعرفة الكواليس والتفاصيل من مصادر رياضية معروفة، واضعيين نُصب أعيُننا التحليل العميق والتغطية الشاملة.

وأعرب جميع طلاب القسم المشاركون في المشروع "الموقع الإلكتروني" عن حماسهم الكبير لإطلاق هذا المشروع، وإيمانهم بقدرته على تحقيق أهدافه.

التقنيات التكنولوجية الصحافة المطبوعة الصحافة الإلكترونية المجلس القومى للمرأة كلية الإعلام جامعة المنوفية

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