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اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

إيمان عبداللطيف
إيمان عبداللطيف

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد الإخبارية  إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حول خبر يثير القلق، في الوقت الذي تجتاح فيه رياح الخماسين حاليًا مصر، مُحملة بكميات كبيرة من الذباب الصحراوي، وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار هذا الذباب الصحراوي الذي يأتي مع رياح جنوبية صحراوية من السودان.

شاهد الفيديو:

ووصل الذباب الصحراوي إلى محافظة مرسى مطروح في شمال مصر، وأصدر خبراء الأرصاد الجوية نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة إغلاق النوافذ واتباع إجراءات الوقاية لتجنب الأضرار الصحية التي يمكن أن يتسبب بها هذا الذباب الصحراوي.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن عاصفة رملية قوية بدأ تأثيرها في منطقة السلوم، ومن المتوقع أن تمتد تدريجياً إلى مرسى مطروح، حيث يشاهد الجو بالفعل باللون الأحمر بسبب قوة العاصفة.

وأضافوا أن الرمال والأتربة في الصحراء الغربية قد تحولت إلى عاصفة ترابية ورملية، وتتجه حاليًا نحو منطقة سيدي عبد الرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق في العلمين الغربية بشكل خاص.

وتشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحائها، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى حاليًا إلى 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتجاوز العظمى اليوم حاجز 35 درجة مئوية.

وتشير صور الأقمار الصناعية الأخيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في غرب البلاد، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية هناك.. ومن المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي المناطق تدريجيًا مع مرور الوقت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أطلقت تحذيرًا باللهجة الشديدة في وقت سابق، يفيد بتوقع نشاط رياح الخماسين اعتبارًا من اليوم، في مناطق متعددة في مصر، بما في ذلك القاهرة الكبرى.

وأطلق الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا بشأن ظاهرة رياح الخماسين التي تحدث في فصل الربيع وتستمر لمدة 50 يومًا.. وأوضح أن رياح الخماسين قد تتواجد على فترات متفرقة خلال شهري مارس ويونيو.

ونصحت خرائط الطقس بأخذ الحيطة والحذر من تأثير رياح الخماسين على مختلف المناطق في البلاد، مشددة على ضرورة تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة لتجنب استنشاق الرمال والأتربة التي تحملها الرياح.

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