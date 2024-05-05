انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 مايو 2024، انخفاضا جديدًا قبل بداية التعاملات بالأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 76 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 83 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها.

سعر كيلو الفراخ

وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 105 جنيهات، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا .

أسعار البانيه

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.



أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 140 ل 150 جنيهًا .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 155 جنيها.



من جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن نصيب الفرد من سلة البروتين الحيواني في مصر تقترب من الحد الأدنى ويصل لـ 100 بيضة في السنة و12 كيلو دواجن سنويا وحوالي 17 كيلو سمك.

وقال ثروت الزيني في تصريحات تليفزيونية: "كرتونة البيض بـ 132 جنيها في المزرعة ويزيد سعر كرتونة البيض 10 جنيهات ويباع للمستهلك ب142 جنيها".

انخفاض أسعار البيض

واكمل ثروت الزيني :" سعر البيض في رمضان وصل لـ 162 جنيه في شهر رمضان وانخفض بشكل كبير الآن".

ولفت ثروت الزيني إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 75 جنيها وتصل للمستهلك بحوالي 84 جنيها.

واختتم: عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ومنذ رمضان وحتى الآن هناك انخفاض في الدواجن بنسبة 25% و20% في أسعار البيض.