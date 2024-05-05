لزيادة المحصول.. مواعيد وطرق زراعة جميع أصناف الأرز

زراعة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من أهم العوامل التي تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز هى الزراعة فى الموعد المناسب خلال شهر مايو لمعظم الأصناف وأول يونيو لأصناف السوبر واختيار الصنف الجيد وفير المحصول.

وكشف "فهيم" خلال تصريحات له تفاصيل الخريطة الصنفية لمحصول الأرز:

‎جيزة 177 : قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 3.5- 4 طن، قصير الساق يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة حتى الحصاد، تجود زراعته فى الأراضى عالية الخصوبة ولا ينصح بزراعته فى الأراضى الملحية .

جيزة 178: قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن يحتاج إلى 135 يوم من الزراعة إلى الحصاد، ورغم صغر حجم حبوب الأرز الشعير إلا أنه بعد التبييض يشبه تماما فى الشكل والحجم حبوب الأرز البلدى القديم "جيزة 171" تجود زراعته فى الأراضى الخصبة والملحية حديثة الاستصلاح وعند وجود مشاكل فى مياه الرى وجودتها.



ســخا 101: قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجيته أكثر من 5 طن للفدان يحتاج إلى 140 يوم من الزراعة إلى الحصاد، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

سـخا 102: ‎قصير الحبوب ، متوسط إنتاجية الفدان من 3.5 – 4.5 طن، يمتاز بالتبكير فى النضج، يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة إلى الحصاد و تجود زراعته فى الأراضى متوسطة الخصوبة.



جــيزة 181: صنف طويل الحبوب ، عالى المحصول ، متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن، يحتاج إلى 145 يوم من الزراعة إلى الحصاد .

سخا 103: جديد قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 4- 4.5 طن، قصير الساق يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 120 يوم من الزراعة حتى الحصاد ، وتجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسطة الخصوبة.



سخا 104: صنف جديد قصير الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4-5 طن، يحتاج إلى 135 يوم من الزراعة إلى الحصاد ، تجود زراعته فى الأراضى الملحية حديثة الإصلاح وعند وجود مشاكل فى جودة مياه الرى ( المخلوطة) وأيضا فى الأراضى الخصبة.

ســخا 108: قصير عريض الحبوب ، عالى المحصول حيث تتراوح إنتاجيته 4.5-5 طن للفدان، قصير الساق حيث يصل ارتفاع النبات إلى90-95سم وطول فترة نموه 135 يوماً من الزراعة حتى الحصاد، تصافى التبييض 72%، متوسط الحساسية للملوحة ـ ويعتبر هذا الصنف بديل جيد للصنف سخا 101 .



جيزة 182: صنف جديد طويل الحبوب ، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 طن، يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة حتى الحصاد.

‎أصناف السوبر المبشرة مثل سوبر 300 وغيرها: ‎يتميز بوفرة إنتاجية الفدان بجانب جودتها وقلة استهلاكها للمياه حيث يوفر هذا الصنف ثلث المياه التي تستهلكها أصناف الأرز التقليدية، كما انه يتحمل العطش لمدة تصل إلى 8 أيام بينما لا تستطيع الأصناف العادية الاستمرار في الحياة دون ماء .

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وأوضح فهيم أن الموعد المناسب لزراعة المشتل هو النص الأول من شهر (5) مايو و المساحة المطلوبة لكل فدان من 1.5 – 2 قيراط مشتل / فدان، و كمية التقاوى 50- 60 كيلو / فدان تكفى لزراعة 2 قيراط مشتل، و يضاف السوبر فوسفات بمعدل 4 كجم لكل قيراط قبل الحرث وبعده يتم إضافة 3 كجم يوريا أو 6 كجم سلفات النشادر لكل قيراط ثم الري بالمياه "إضافة السوبر بعد الري يشجع على نمو وتكاثر الريم"و بعد التلويط يضاف كبريتات الزنك بمعدل 1 كجم / قيراط مشتل وممكن خلطه مع الرمل أو التراب الناعم.

وأضاف فهيم أن نقع التقاوي يكون من يوم الى يومين ثم يتم كمرها يوم او اتنين، ثم تنثر التقاوى في المشتل مع الحفاظ على منسوب المياه فى أرض المشتل وتستمر لمدة 5 أيام ثم تصرف ليلًا والرى بعد يومين مع صرف المياه مرة أخرى بعد 4 – 5 أيام وتترك بدون رى من حوالى يومين ثم يكرر رى المشتل كل 4 – 6 يوم.