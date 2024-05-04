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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير: إتاحة فرص للاستثمار في مصر أمام الهيئة العربية للإنماء الزراعي

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني 
وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وانتاج التقاوى وكذلك متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين في مصر والاردن وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية في البلدين.

 

يأتي ذلك على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

في سياق متصل التقى "القصير" بالدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة.

وخلال اللقاء "القصير" أشار الى بعض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي واتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل جمهورية مصر العربية.

من ناحيته عرض "الزعابى" الانشطة التي تقوم بها الهيئة وأوجه التطوير المتاحة واعادة هيكلة المشروعات ووضع معيار ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها فضلاً عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الامن الغذائي العربي خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية وتقوم الهيئة بتنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من راس المال.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال ترأسه لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" ومشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية  .

وحرص الوزير على عقد عدة لقاءات ثنائية مع بعض وزراء الزراعة العرب ومسئولي الهيئات والمنظمات الزراعية المشاركين في اجتماعات الرياض يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

و التقى "القصير" بنظرائه وزراء الزراعة في السعودية ولبنان وقطر والاردن وكذلك التقى بالمدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك في المجالات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي .

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