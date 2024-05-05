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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

عبوة شيبسي بـ 20 جنيها لأول مرة| تراجع في السكر وزيادة البسكويت.. تحركات في أسعار السلع

أسعار السلع
أسعار السلع

تعتبر الأسعار الغذائية من بين أبرز القضايا التي تثير اهتمام المستهلكين والمسؤولين الاقتصاديين على حد سواء. ففي ظل التقلبات الاقتصادية والعوامل الخارجية المتغيرة، يصبح فهم تحركات الأسعار ضرورة ملحة لضمان استقرار السوق وراحة المواطنين.

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 أسعار السلع

تباين أسعار السلع

تشهد الأسواق حاليًا تباينًا كبيرًا في أسعار السلع، حيث يشهد بعضها ارتفاعات ملحوظة بينما يشهد البعض الآخر انخفاضات قد تكون ملحوظة أيضًا. من بين السلع التي شهدت ارتفاعات، نجد الحفاضات "البامبرز"، وبعض أنواع البسكويت، بالإضافة إلى بعض المشروبات المعبأة. بالمقابل، شهدت بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر، الزيت، الدقيق، والأرز، انخفاضًا في أسعارها.

ويُعزى هذا التباين في الأسعار إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات في تكاليف الإنتاج والتوزيع، والتقلبات في أسعار العملات، وتأثير العوامل الجوية على الإنتاج الزراعي، وأحيانًا التغيرات في الطلب والعرض.

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ومن جانبه قال، العضو في شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن أسعار السلع الغذائية في الأسواق تشهد تباينًا، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بينما تراجعت أخرى. كما أشار إلى طرح إحدى شركات إنتاج الشيبسي عبوة بسعر 20 جنيهًا للمرة الأولى.

وفقًا لتصريحات المنوفي، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار عدة منتجات، حيث زادت أسعار مجموعة من السلع وجاءت كالتالي:

  • حفاضات "البامبرز" بين 3 و5 جنيهات للقطعة
  • ارتفعت أسعار بسكويت بسكريم بين جنيه و5 جنيهات
  • بينما شهدت أسعار مشروب "تانج" وبسكويت "توك" زيادة تتراوح بين 1 و2 جنيهًا.

وبحسب المنوفي تراجعت أسعار عدد من السلع، ليتراوح سعر السكر بين 35 إلى 38 جنيها، لافتًا إلى انه يتوقع مزيدًا من التراجع في سعر السكر خلال الأيام القادمة.

وتراجع سعر الأرز ليتراوح سعر الكيلو من 27 إلى 35 جنيها حسب طول وعرض الحبة وجودة الأرز ونسبة الكسر، ويتراوح سعر الألبان للبن المعبأ من 38 إلى 45 جنيها للتر، وسعر اللبن البقري السائب من 20 إلى 25 جنيه، وسعر اللبن الجاموسي من 30 إلى 35 جنيه.

وعن أسعار «البيض» يتراوح سعر الكرتونة الأحمر من 135 إلى 150 جنيها، وكرتونة البيض البلدي من 130 إلى 140 جنيه، ويتراوح سعر الزيت الخليط من 60 إلى 65 جنيه، وسعر المكرونة عبوة 400 جرام من 15 إلى 13 جنيه، ويتراوح سعر الجبنة البيضاء من 120 إلى 140 جنيه للكيلو، أما سعر الجبنة التركي فتتراوح من 240 إلى 260 جنيه للكيلو.

تصدرت القائمة السلعية التي شهدت انخفاضًا السكر والزيت والدقيق والأرز، وهي جميعًا سلع استراتيجية تستخدم في إنتاج متعدد من السلع الأخرى. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع الأخرى المشتقة، نظرًا لدورها الأساسي في صناعة العديد من المنتجات. فعلى سبيل المثال، يُستخدم السكر كمكون أساسي في صناعة المربي والحلوى والبسكويت، بينما يُستخدم الدقيق في إنتاج المكرونة والبسكويت والخبز والنواعم، وهذا بالإضافة إلى دورها في تصنيع العديد من السلع الغذائية الأخرى.

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