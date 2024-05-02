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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والكهربائية.. فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت إنخفاضا ملحوظاً في أسعار السلع ليس فقط الغذائية الأساسية بل أيضا الكمالية والكهربائية، فضلا عن تراجع كبير في أسعار حديد التسليح، وذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.

وأضاف «معطي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وهذا الأمر انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وبالتالي زيادة المعروض لاستقرار الأسعار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا عهلى ارتفاع المعروض وفقا للمؤشرات الاقتصادية. 
 

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