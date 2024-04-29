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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع الرئيسية تتباين بالبورصات العالمية فى التعاملات الصباحية

صدى البلد

 تباينت أسعار السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، فقد هبطت أسعار النفط والقمح والألومنيوم ، بينما ارتفعت أسعار الذهب والغاز الطبيعي والفضة، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع، وذلك وفقا لبيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية اليوم:-

السلعة السعر التغيير
خام برنت 88.78 -0.58 %
نايمكس 83.39 -0.55 % 
الغاز الطبيعي 1.96 2.03 %
الذهب 2,336 0.01 %
الفضه 27.61 0.29 %
النحاس 4.60 0.68 %
خام الحديد 110.16 0.44 %
الومنيوم 2,557 -0.29 %
الرصاص 2,207 0.18 %
الزنك 2,870 0.72 %
الحديد 840.00 1.19 %
القمح 619.00 -0.52 % 
الذره 450.00 0.00 %
قهوة 224.00 -1.81 % 

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