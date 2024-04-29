أسعار السلع الرئيسية تتباين بالبورصات العالمية فى التعاملات الصباحية

تباينت أسعار السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، فقد هبطت أسعار النفط والقمح والألومنيوم ، بينما ارتفعت أسعار الذهب والغاز الطبيعي والفضة، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع، وذلك وفقا لبيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية اليوم:-

السلعة السعر التغيير

خام برنت 88.78 -0.58 %

نايمكس 83.39 -0.55 %

الغاز الطبيعي 1.96 2.03 %

الذهب 2,336 0.01 %

الفضه 27.61 0.29 %

النحاس 4.60 0.68 %

خام الحديد 110.16 0.44 %

الومنيوم 2,557 -0.29 %

الرصاص 2,207 0.18 %

الزنك 2,870 0.72 %

الحديد 840.00 1.19 %

القمح 619.00 -0.52 %

الذره 450.00 0.00 %

قهوة 224.00 -1.81 %