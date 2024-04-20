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الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة، حيث يتواصل تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية على جانبي الطريق الدائري، في إطار استعدادات مؤسسات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال وتجربة فريدة من نوعها.

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة بعمل معالجة متكاملة لعناصر الرؤية البصرية على جانبي الطريق من خلال تطوير واجهات المباني غير المنظمة، وعمل لافتات دعائية لتاريخ ومكانة القاهرة والجيزة، سواء بطول بعض جوانب الواجهات أو بمُحاذاة أسوار الطريق الدائري، مع تزويدها بعناصر الإضاءة المُناسبة، بالإضافة إلى عناصر التشجير والمناطق الخضراء وفقًا للفراغات المُتاحة على جانبي الطريق الدائري، وذلك باعتبار الطريق الدائري أحد المسارات الرئيسية للمتحف المصري الكبير.

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وتعقيبًا على ما أثير مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تشابه بين بعض التصميمات التي تم تنفيذها على الطريق الدائري وبعض التصميمات المنفذة بدول أخرى، أوضحت الشركات المسئولة عن تنفيذ هذه التصميمات أن هذه التصميمات كانت بمثابة عينة تجريبية فقط لدراسة الألوان والمقاييس على الطبيعة وتم إزالتها فور انتهاء الدراسة، وليس لها علاقة بالتصميم النهائي الجاري تنفيذه حاليا على الطريق الدائري.

وقد تم البدء في تنفيذ العشرات من اللافتات الفعلية المُبتكرة والمُصممة من خلال مسابقة بين طلاب كليات الهندسة، وتمت مراعاة ألا تكون هذه التصميمات متشابهة مع تصميمات سابقة سواء محلية أو عالمية.

ومن المنتظر أن يعكس المشروع في صورته النهائية صورة مُضيئة لمحافظتي القاهرة والجيزة سواء لسكانها أو للسائحين، خاصة أولئك الذين سيترددون على المتحف المصري الكبير ليشاهدوا تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد نور الدين، خلال مداخلة هاتفية: "مشروع الهوية البصرية يأتي في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق".

وأضاف: "مشروع الهوية البصرية وتحسين الصورة البصرية على الطريق الدائري يأتي أيضا في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير".

 

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