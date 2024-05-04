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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدى: قوة الجهة الداخلية تعظم دور مصر فى المنطقة .. فيديو

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في المنطقة لم ينفصل عن الأوضاع الداخلية وقوة جبهتها.

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حسين هريدي: مصر تدرك أبعاد المواجهة بين القوى الإقليمية في الحروب الحالية

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “دور مصر في المنطقة لم يختلف أبدًا عن الأوضاع الداخلية داخل مصر، فكلما كانت الأوضاع في الداخل متماسكة وصلبة، كملا كان هذا الدور أكثر تأثيرًا وحاسمًا، وبالتالي قوة الجهة الداخلية وتماسكها يؤدي إلي تعظيم قمية الدور المصري في هذا الملف وغيره من الملفات الخارجية”.


وعن الدور المصري، قال: “أرى أن في الفترة القادمة أذا أخذنا كل هذه المعطيات واء كانت دولية أو إقليمية وعربية، في الاعتبار، فأرى الفترة القادمة ستطلب وقفة من النفس وإعادة تقدير للموقف برمته في المنطقة راهنًا ومستقبلًا، وحتتى تتعامل مصر مع هذه التطورات كيف ينبغي أن يكون الوضع الداخلي سياسيًا وإقتصاديًا وجماهيريًا وحتى على مستوى التنظيم السياسي، فلا نستطيع عندما نتحدث عن دولة بحجم مصر أن نذهب ببعد ونترك أبعاد أخرى، ونحن شعب لدينا وعي كبير وحضارى عريقة والعقل المصري لديه فكرة دائمة بغض النظر عن التطورات لكنه متمسك فكرة الدولة وقيمتها”.

 

وعن فكرة تغيير خطة إسرائيل في حالة عودة دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، أكد أن الهدف الإسرائيلى بعيد المدى سيظل قائمًا مع اختلاف جميع الرؤساء الولايات المتحدة الامريكية،  ولكن أرى أنه في حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلي البيت الابيض، ولا استبعد أننا سنظل في المشهد الحالي تى نوفمبر القادم، فإذا جاء " تر امب" سيستمر هذا المشهد، أما في حالة أذا أعيد انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية جديدة، سيستكمل الجهود الدبلوماسية ويمكن التوصل إلي وقف إطلاق نار مؤقت، وإطلاق سراح الراهن.

مصر محمد الباز الدبلوماسية

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