عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: مصر تدرك أبعاد المواجهة بين القوى الإقليمية في الحروب الحالية

حسين هريدي
حسين هريدي

أوضح  السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، التحديات الراهنة أمام مصر.

txt

حسين هريدي: ما يحدث في غزة إعادة صياغة للخريطة الجيوسياسية للمنطقة

txt

إبراهيم سعيد: جوميز مدرب رائع ويستطيع تحقيق كأس الكونفدرالية

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "مصر تدرك أبعاد وحدود المواجهة بين القوي الإقليمية في الحروب الحالية".

وأضاف: "نحن أمام صراع سيستمر بين قوتين إقليميتين لا نرى خيرا لبعضهما البعض، أو لقوى إقليمية لا تستطيع أن يقف أحد في مواجهتم، نتحدث عن إسرائيل وإيران، وعندما نقف أمام خريطة المنطقة؛ يجب أن نأخذ خطوة إلى الوراء، بمعنى أن نرصد المشهد من بعيد دون مشاركة فيه، ومصر تتفاعل بما يستوجبه الموقف ونحن بخطوة للوراء، لأن مصر تدرك أبعاد هذه المواجهة بين هاتين القوتين، وتعلم قبل وبعد 7 أكتوبر من يحرك هذه المواجهة".

وتابع: "فمصر لا تريد أن تكون طرف في ذلك، لأن ذلك لن يأتي لها بأي مصلحة بل يتناقض مع دورها الطبيعي والتاريخي أن تكون مرانه الميزان في المنطقة، لأن مصر قوة يعتد بها بالرغم من المصاعب الاقتصادية في الحاضر وفي المستقبل، ويجب أن نستخدم هذه الورقة لضمان مصالحنا ولتأمين حدودنا التي تتعرض الآن لتهديدات وتحديات سواء الحدود الغربية أو الجنوبية أو مع البوابة الشرقية".

حسين هريدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

تفاصيل فسخ عقد عمرو وردة قبل الموعد المحدد في قبرص

كيف أنقذ أبوريدة الكاف من الانقسام بعد حياتو؟ .. رئيس الاتحاد المغربي يجيب

دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر

تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل

أصدقاء منذ الطفولة.. هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي

السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ