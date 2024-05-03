حسين هريدي: مصر تدرك أبعاد المواجهة بين القوى الإقليمية في الحروب الحالية

أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، التحديات الراهنة أمام مصر.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "مصر تدرك أبعاد وحدود المواجهة بين القوي الإقليمية في الحروب الحالية".

وأضاف: "نحن أمام صراع سيستمر بين قوتين إقليميتين لا نرى خيرا لبعضهما البعض، أو لقوى إقليمية لا تستطيع أن يقف أحد في مواجهتم، نتحدث عن إسرائيل وإيران، وعندما نقف أمام خريطة المنطقة؛ يجب أن نأخذ خطوة إلى الوراء، بمعنى أن نرصد المشهد من بعيد دون مشاركة فيه، ومصر تتفاعل بما يستوجبه الموقف ونحن بخطوة للوراء، لأن مصر تدرك أبعاد هذه المواجهة بين هاتين القوتين، وتعلم قبل وبعد 7 أكتوبر من يحرك هذه المواجهة".

وتابع: "فمصر لا تريد أن تكون طرف في ذلك، لأن ذلك لن يأتي لها بأي مصلحة بل يتناقض مع دورها الطبيعي والتاريخي أن تكون مرانه الميزان في المنطقة، لأن مصر قوة يعتد بها بالرغم من المصاعب الاقتصادية في الحاضر وفي المستقبل، ويجب أن نستخدم هذه الورقة لضمان مصالحنا ولتأمين حدودنا التي تتعرض الآن لتهديدات وتحديات سواء الحدود الغربية أو الجنوبية أو مع البوابة الشرقية".