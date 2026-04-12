أحمد تركي: بكيت كثيرًا لما رأيت فيديو بسنت.. خففوا عن أنفسكم ولا تكونوا عونًا على القسوة

علق الشيخ أحمد تركي، الداعية الأزهري، وأمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، على واقعة السيدة التي انهت حياتها من شرفة منزلها بالطابق الـ13، وذلك خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى بسنت سليمان، قائلاً:" بكيت كثيرا حينما رايت فيديو هذه المسكينة المنهكة وهى تتخلص من نفسها تحت تاثير الضغوط والشعور بالقسوة والاكتئاب !! .

وأضاف “تركي”، أرجوكم خففوا عن انفسكم وذويكم واجبروا بخاطرهم ولا تكونوا عونا مع الظروف القاسية عليهم، واسمحوا لى اعادة نشر مقالى :"عزيزى المكتئب اسمع منى"، موجة الاكتئاب زى موجة البحر، لازم ترفع راسك او تخفضها لحد ما تعدى، وهتعدى حتماً وربنا هيكتب لك السلامة والنجاة واللطف، انما لو أخذت الموجة بوجهك ومشاعرك وسيطرت عليك للاسف هتحصل كارثة وهتعدى برضه بس بخسائر ممكن تصل لدرجة الانتحار، المهم : نتعلم كيف نخرج من حالة الاكتئاب، وإليك الآتى :

1- التفكير الايجابى وجلب المشاعر الإيجابية وكذلك طرد الأفكار والمشاعر السلبية أطل فى السجود (واسجد واقترب) - فضفض مع الله - بالدعاء -

اجلب الامل، بقراءة قصص عظماء كانوا فى شدة ومهالك وتجاوزوها وهذا نهج القران فى عرض تجارب السابقين. قال تعالى : " حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110). سورة يوسف وعندما تشعر بالضغوط لا تخف من الضياع ولا تخف من الهلاك ولا تخف على المستقبل ولا تخف على فوات حظ من حظوظ الدنيا !!

عليك فقط بالصبر والصلاة والدعاء والأخذ بالأسباب وحافظ على صفاء قلبك ودينك حتى عند الشدة !! وارض بما قسمه الله لك واعلم أن الله لا يضيع أهله ولك فى الأنبياء قدوة، فسيدنا يوسف بدأت قصته بقذفه فى بئر ليموت. وانتهت بكونه عزيز مصر يقوم على اطعام الناس فى كل مكان ..

وسيدنا موسى عليه السلام بدأت قصته برضيع على لوح خشب فى النهر (احتمالات غرقه اشد من احتمالات نجاته ) ووصلت الى انه كلم الله فوق جبل طور سيناء.

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأت قصته بيتيم تتهرب المرضعات عن إرضاعه زهداً فيه لعدم وجود اب يجزيهن أجر الرضاعة وانتهت حياته فى الدنيا وهو رحمة الله للعالمين.

هكذا يجرى قانون الله ليس على الانبياء فقط انما علينا جميعاً .

2- ممارسة الأشياء المحبوبة والهوايات مثل ممارسة الرياضة او الاستماع الى شيء محبوب الخ الخ.

فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، رواه مسلم

3- لا تجعل اكتئابك يوجهك الى الكره والضغينة ففيه ناس بتكره نفسها وفيه ناس بتكره شغلها وفيه ناس بتكره دراستها وفيه ناس بتكره وطنها لمجرد انه تعرض لمشكلة.

الفلاح وهوا بيزرع أرضه اللى فيها اجمل وأعظم الثمار عارف أنها تحوى احيانا على تعابين وفئران وتظل قيمة الارض كما هى فى قلب صاحبها حتى ولو لدغ من التعبان وحتماً تبقى الارض وتزول الثعابين، كذلك هى الحياة، حافظ على حياتك وكافح التحديات بشجاعة، لأن يأسك دا ممكن يكبر وتلاقى نفسك فى مساحة خطيرة تكره فيها نفسك وممكن توصلك للانتحار أو على الأقل تتدهور حالتك.

حب نفسك وأقبل على الحياة أكثر ، وتمسك بها ، وأوعى تتعامل مع نفسك انك مجرم تستحق العقاب وتتطور مشاعرك انك انت اللى تعاقب نفسك !! وبالتالى تفكر فى انهاء حياتك، انت لست مجرماً، والحياة ليست جلاداً، انما الابتلاءات دى كلها خير. ورسالة من الله ارجوك افهما كويس عندما يبتليك الله !ربما تقول لنفسك “ لماذا ياااااارب تقدر علىّ الهلاك والحرمان ”والله يقول لك "أنا الغنى الحميد " غنى عن عذابك وحرمانك ومشقتك بل غنى ٌ عن العالمين جميعاً " -إنما ابتليك أيها المؤمن لأنجيك من نفسك لأن النفس أمارة بالسوء ولولا الابتلاء ما رجعت إلى ربها .

وأبتليك أيها المؤمن لتتغير نحو الاستقامة ونحو النجاح ونحو التمكين ونحو فضل الله وعطائه فلولا تآمر اخوة يوسف ما وصل إلى ان يكون عزيز مصر فكان كيدهم له وليس عليه " فيكيدو لك كيدا "، وأبتليك أيها المؤمن لأطهرك من المعاصى والذنوب والشر وأبتليك أيها المؤمن لترتقى من منحة إلى منحة ومن نعمة إلى نعمة ومن عطاء إلى عطاء حتى تصل إلى الله " وأن إلى ربك المنتهى ".

-وأبتليك أيها المؤمن لأجعلك للناس قدوة وهداية فأولو العزم من الرسل كانو اكثر الناس ابتلاءً .

-وأبتليك أيها المؤمن حتى تتيقن " أن كل شيء من خزائن الله وبيد الله " وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم "

وان ما عند الله من رزق لك اقرب اليك مما تحت يدك !! فثق بالله أكثر من ثقتك فى نفسك أو فى مالك أو فى منصبك ،

-وأبتليك أيها المؤمن لتكون من أهل الله إن صبرت !! واذا خفت الضياع !! فاعلم أن الله لا يضيع أهله !!!

وهكذا قال الملك لهاجر عندما تفجر زمزم " ان الله لا يضيع أهله " كل دا كوم واجرك عند ربنا كوم تانى : انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .

المهم يا عزيزى : اجعل كل تفكيرك الخروج من ازماتك وليس معايشتها والاكتفاء بالالم والتفكير فى اللى حصلك لكيلا تاسو على ما فاتكم ولا تفرحو بما آتاكم .

4- خفف الضغوط اللى عليك ولو زادت وكل الإجراءات السابقة معملتش نتيجة مرضية توجه فوراً لطبيب نفسى وفضفض له الطب النفسى ليس عاراً، ولا ينقص من قدرك انك تروح تتعالج النفس بتمرض زى الجسد ولها أدوية ونصائح طبية نفسية، وسيدنا النبى عليه الصلاة والسلام علمنا ان لكل داء دواء وقال : فتداوو.

5- انظر الى أشعة النور من الامل واطلب المساعدة ممن تثق فيهم وهم اهل للثقة هتلاقى قليل من يساعدك وكثير من يتجاهلك او يبتعد عنك وهتلاقى اصدقاء ومقربين يبعدون عنك وبعيدون عنك يقربون منك دا عادى متتصدمش لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هذا وحى الله لسيدنا يوسف وهو فى البير القاه اخوته فى البئر ونجاه الله على يد الغريب.

المهم لازم تعرف ان الله معك حتى ولو تآمر عليك الكون كله ومعنى ان الله معك يعنى نفس الكون اللى بيتامر على شقائك هو نفس الكون اللى هيتآمر على اسعادك وعزتك .