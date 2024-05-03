حسين هريدي: ما يحدث في غزة إعادة صياغة للخريطة الجيوسياسية للمنطقة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتابع بصورة كبيرة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، وتطورات الأحداث في فلسطين قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر، حيث أنه لا يمكن الحديث عن أوضاع المنطقة العربية الآن، دون ربطها بما كان يدور من قبل أحداث 7 أكتوبر.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:" أتابع بشدة كل الأحداث المتطرفة التي تحدث في فلسطين، كما أنني أتابع تطور الأحداث بين إسرائيل وإيران.

وأضاف في حديثه، أن الأحداث في قطاع غزة والمنطقة، تجاوزت حدث 7 أكتوبر، حيث ما نشهده الآن هو إعادة صياغة للخريطة الجيوسياسية للمنطقة.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.