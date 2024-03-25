أسباب لقاء رئيس الوزراء بوفد النواب الأمريكي.. السفير حسين هريدي يوضح

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء رئيس الوزراء مع وفد من النواب الأمريكي، له أهمية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية لمصر، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية.

وقال حسين هريدي، خلال تصريحات له لفضائية "أكسترا نيوز"، أن أعضاء لجنة مجلس النواب الأمريكي لديهم علم بأن الأحداث في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، بنسبة تقترب من 40%.

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وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي لديهم علم بالتحديات التي تواجه مصر على الصعيد الإقتصادي، ويعلمون تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع قطاع غزة.