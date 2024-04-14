السفير حسين هريدي: الهجوم الإيراني سيغير الاستراتيجية العليا بالشرق الأوسط.. فيديو

تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل.

وقال السفير حسين هريدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: كنت أتوقع هذا السيناريو من قبل، من خلال كيف سيتم الرد من قبل إيران على إسرائيل؟، والسؤال كان كيف ومتى ترد إيران على الهجوم على قنصليتها بدمشق؟».

وأشار إلى أن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران يعد هجوما وتعديا على سيادة طهران، وأسلوب الرد يعني خطوط حمراء متفق عليه بين إيران والبيت الأبيض.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك فرقا بين الاستراتيجية العليا والتكتيك العسكري، وما حدث أمس، ينبئ بتغير في الاستراتيجية العليا بالشرق الأوسط والتفكير كثيرا في موضوع الأمن القومي العربي؛ لأن عملية أمس كانت بتنسيق أمريكي، ولن تكون الأخيرة مستقبلا، مضيفا: منذ عامين قررت الولايات المتحدة وضع إسرائيل في نطاق العمليات العسكرية الأمريكية.



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