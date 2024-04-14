ثروة قومية.. أحمد موسى يشيد بضباط المراقبة الجوية المصرية.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بضباط المراقبة الجوية المصرية الذين أداروا حركة الطيران بكفاءة أمس، في ظل التوترات التي لحقت بالمنطقة بين إيران وإسرائيل.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ضباط المراقبة الجوية المصرية ثروة كبيرة جدًا تمتلكها مصر، ويعملون على مدار الساعة".

وأضاف: "مصر لديها ثروة قومية كبيرة جدًا وهم ضباط المراقبة الجوية، والذين يمتلكون القدرة والكفاءة والإنسيابية على إدارة العملية الجوية والمراقبة المستمرة وسط تلك التوترات التي أصابت الخطوط الجوية في المنطقة مساء أمس وأدت لإحداث أزمة في خطوط الأردن ولبنان والعراق".

وأوضح أنه فور إعلان إغلاق الأجواء في الأردن ولبنان والعراق؛ أصبح هناك ضغط على الخطوط المصرية، متابعا: ازاي الطائرات دي كلها عدت امبارح وكملت رحلاتها دون المساس بالخطوط الجوية المصرية وسط رقابة كاملة من ضباط المراقبة الجوية المصرية الذين قاموا بعمل بطولي يستحقون كل الشكر والتقدير".



وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "رجالتنا أداروا العملية الجوية امبارح بكفاءة وبدون غلطة واحدة، وقاموا بمهامهم على أكمل وجه".