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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل: مسرحية وليست عملية حقيقية.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، قائلا "العملية العسكرية مسرحية وتمثيلية وليست عملية حقيقية".

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ستنتج قنبلة نووية.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن سر الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الكيان المحتل كان على علم بكل تفاصيل العملية بالكامل، زيادة على معرفة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشأن الضربة.

وأوضح أن ضربة إيران كان تفاصيلها معلومة لبنيامين نتنياهو وجو بايدن، معلقا: كيف تحذر إيران عدوها الإسرائيلي وتخبرهم بموعد خروج المسيرات، حتى تقوم طائرات الكيان المحتل بمواجهة الطائرات التي أسقطت الصواريخ والمسيرات.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تعتقد أن إيران ستسحق وتدمر إسرائيل، وذلك قبيل قيام إيران بعملية عسكرية على تل أبيب أمس السبت.

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

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