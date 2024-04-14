ضحك على الدقون.. عزة مصطفى عن الهجوم الإيراني: دي صواريخ العيد

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الهجوم الايراني ضد إسرائيل، قائلة: ضحك على الدقون.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، « الفرقعة وطرقعة صواريخ العيد اللي حصلت امبارح دي مجرد ضحك على الذقون، لأن إيران عمرها ما دخلت مع إسرائيل في حرب عشان فلسطين».

وتابعت: اللي حصل امبارح عشان الناس تنسى اللي حصل في غزة وتنسى فلسطين، وفيه عوامل كبيرة مشتركة بين إسرائيل وأمريكا تجاه تلك الأحداث.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن سياسة إسرائيل مثلها مثل سياسة إيران في التفاوض، وكلاهما يشبه «تكتيك صناعة السجاد».



