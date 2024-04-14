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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طهران تنقذ مستقبل نتنياهو.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن الضربة العسكرية الإيرانية

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أمريكا هي التي أدارت العملية العسكرية التي قامت بها إيران على إسرائيل، مضيفا: أمريكا علمت بالأهداف وتوقيت الضربة وأبلغت إسرائيل، وكل من (مصر، الأردن، العراق، بريطانيا، فرنسا) بما لديها من معلومات.

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وأكد اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية العسكرية كانت مثل مباراة كرة القدم، معلومة الوقت والمكان والتفاصيل، منوها بأن إيران منحت نتنياهو قبلة الحياة بالعملية العسكرية، خصوصا بعد فشله في القضاء على عناصر حماس بالتزامن مع المظاهرات القائمة في تل أبيب.

 

وتابع اللواء سمير فرج أن نتنياهو -قبل الضربة العسكرية- كان على علاقة سيئة بالمجتمع الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه قام بعمل كبير في صد الهجمات، لكن الحقيقة هي أن أمريكا من قامت بمجابهة تلك العملية.

واستكمل سمير فرج قائلا: إيران قامت بهذه العملية لحفظ ماء وجهها أمام شعبها ولا علاقة لما يحدث في غزة بما قامت به إيران، متابعا: لو تطورت العملية العسكرية لكانت حدثت عواقب وخيمة وأضرار على مصر وخاصة في السياحة التي تحقق أكبر مكاسب منذ سنوات.

في سياق متصل، أعلن سمير فرج أن حماس رفضت المقترحات الأخيرة حول عملية الإفراج عن السجناء وتحرير الأسرى ووقف القتال لـ6 أسابيع متواصلة، معلقا: من الغد هناك جولة من التفاوض بشأن ما يحدث في قطاع غزة الفترة المقبلة، ومصر بدأت ترعى عملية التفاوض من جديد.
 

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