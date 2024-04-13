حقيقة خوف إسرائيل من إيران وسر القنابل النووية.. سمير فرج يكشف مفاجأة

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن إيران قادرة على إنتاج 5 قنابل نووية، وإذا أصبحت قوة نووية في المنطقة، فالقوة العسكرية في المنطقة ستتغير بشكل كبير.



وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تخشى من إيران بسبب قوتها النووية، وتستهدف الحصول على القوة النووية المتواجدة في إيران.



وتابع سمير فرج: نحن نعيش في عصر الأواني المغلقة، ومش خايفين من إيران واللي هتعمله في الفترة الجاية، ولكن نخشى غباوة نتنياهو.



وبالتعليق على عملية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أشار سمير فرج إلى أن أمريكا كانت المسئولة عن إحداث ضربة قوية للقائد الإيراني خلال وصوله إلى مطار بغداد ذات يوم، وتمت إثارة الموقف بشكل كبير في الشارع الإيراني، مما دفعها للزعم بأنها قامت بالرد من خلال ضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية في سوريا.